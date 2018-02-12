МОК захотел наказать россиянина за посвящение медали отстраненным олимпийцам

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал заявление россиянина Семена Елистратова, сделанное им после завоевания бронзы в шорт-треке на Олимпиаде в Пхенчхане. Слова Адамса приводит «Спорт-Экспресс».

«В МОК есть специальная группа, которая следит за выполнением определенных условий. Как вы знаете, она учитывает не только букву, но и дух этих правил. Я не вижу смысла сейчас говорить о конкретных спортсменах. В конце Игр эта группа подготовит свой доклад и даст оценку», — заявил Адамс.

Елистратов 10 февраля завоевал бронзу на дистанции 1500 метров. Награда стала первой для команды «Олимпийских атлетов из России» на Играх-2018, спортсмен посвятил ее соотечественникам, которых не допустили к Играм.

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В январе МОК опубликовал свод правил для российской делегации на Олимпиаде, за соблюдением которых следит рабочая группа. Россияне должны появляться только в утвержденной форме, воздерживаться от использования национального гимна и флага, а также не участвовать в «альтернативных» церемониях чествования победителей. В случае выполнения условий российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Игр в Пхенчхане под своим флагом.

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