Сдан первый положительный допинг-тест на Олимпиаде

Шорт-трекист олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на Играх в Пхенчхане. Об этом сообщает USA Today.

По информации издания, в пробе 21-летнего спортсмена был найден запрещенный препарат, название которого не уточняется. Руководство национального олимпийского комитета Японии намерено 13 февраля созвать пресс-конференцию, чтобы официально объявить о положительной пробе.

Шорт-трекист был запасным японской команды в эстафете на 5000 метров. Финал на данной дистанции пройдет 22 февраля.

Сайто стал первым японским спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, который провалил допинг-тест.

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11 февраля Международный олимпийский комитет предупредил российских атлетов о неожиданных допинг-тестах на Олимпиаде. По мнению членов комитета, важно, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры.

10 февраля российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров. Золото выиграл южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун, серебро досталось Шинки Кнегту из Нидерландов.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

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