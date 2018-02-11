МОК предупредил российских атлетов о неожиданных допинг-пробах на Олимпиаде

Российские спортсмены, приехавшие на Олимпийские игры в Пхенчхан, «чистые», но бдительность терять нельзя, это группа высокого риска. Об этом на пресс-конференции заявил директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт, передает РИА Новости.

«Нужно анализировать еще и полученные данные, как было в случае с комиссией Освальда, доказательства от конкретных людей. Важно обеспечить элемент сдерживания, чтобы тестирование было неожиданным, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры», — заметил Баджетт.

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Исполком МОК 5 декабря 2017 года принял решение допустить «чистых» российских спортсменов до соревнований в Пхенчхане в нейтральном статусе под олимпийским флагом. Решение было принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили «системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи».

По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда 43 российских спортсмена были пожизненно отстранены от Олимпийских игр, а их результаты с игр в Сочи аннулированы. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал 28 российских спортсменов, апелляции еще 11 были удовлетворены частично.

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