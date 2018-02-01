Пожизненно отстраненных российских спортсменов оправдали

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Об этом сообщается на сайте суда.

CAS подтвердил, что еще 11 спортсменов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, однако суд заменил пожизненное отстранение на запрет на участие в Играх-2018 в Пхенчхане.

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23 января информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков дал показания в CAS против российских спортсменов. По информации «Комсомольской правды», Родченков общался с судьями по видеосвязи, при этом его лицо было скрыто экраном, а видны только руки. Спортсменам не дали возможность задать ему вопросы.

Ранее МОК признал 43 российских атлетов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

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