МОК отстранил от Игр российского спортсмена и по ошибке пригласил его тренером

Российский скелетонист Сергей Чудинов, пожизненно отстраненный от Игр Международным олимпийским комитетом (МОК), получил приглашение поехать в Пхенчхан в качестве тренера по ошибке. Об этом сообщает «Спорт FM».

Чудинов попал в число приглашенных на ОИ-2018 тренеров российской команды, но позднее МОК изменил решение, признав, что это была техническая ошибка. Имя спортсмена вычеркнули из заявки.

«Это ожидаемое решение, мне сразу сказали, что это ошибка и она будет исправлена. Это полное безобразие! Даже представить не могу, как это будет выглядеть. У нас опасный вид спорта — скорость под 130 километров в час, могут быть и переломы, и сильные ушибы… Не знаю, как быть в этой ситуации», — заявил Чудинов.

34-летний скелетонист был пожизненно отстранен от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил. На Играх в Сочи Чудинов занял пятое место. По итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда он был признан виновным, а его результат аннулировали.

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