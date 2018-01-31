Конькобежка Граф объяснила добровольный отказ от участия в Олимпиаде

Российская конькобежка Ольга Граф, отказавшаяся от участия в Олимпиаде-2018, несмотря на приглашение Международного олимпийского комитета (МОК), объяснила свое решение. Ее слова приводят «Известия».

«Мне непонятно, почему МОК не пригласил на Игры наших лидеров Павла Кулижникова, Дениса Пскова и других конькобежцев и шорт-трекистов. Они чистые атлеты, это не вызывает у меня никаких сомнений. Поэтому ехать на эти Игры мне показалось неправильным. МОК ведет двойную игру — в организации явно не заинтересованы, чтобы российские спортсмены уехали из Кореи с медалями. При этом я не призываю других спортсменов поступать, как я. Каждый должен принять решение самостоятельно», — заявила Граф.

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Спортсменка отметила, что не собирается завершать карьеру, и выразила готовность принять участие в альтернативных соревнованиях на территории России в случае, если они состоятся.

30 января Граф объявила об отказе от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Изначально она мотивировала решение невозможностью выступить в командной гонке из-за недостаточного числа допущенных до соревнований российских конькобежцев. На Игры-2018 приглашены Граф, Ангелина Голикова, Наталья Воронина и Сергей Трофимов. Остальные приглашений не получили, МОК отказался конкретизировать вердикт по каждому отдельному спортсмену, ограничившись списком требований по допуску к Олимпиаде для всех российских атлетов.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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