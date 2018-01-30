Конькобежка Граф получила приглашение МОК и отказалась от участия в Олимпиаде

Российская конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду-2018, отказалась от поездки в южнокорейский Пхенчхан. Об этом говорится в заявлении спортсменки, поступившем в агентство РИА Новости.

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По утверждению бронзового призера Олимпийских игр 2014 года, отказ связан с невозможностью выступить в командной гонке из-за малого числа допущенных до соревнований ее коллег.

«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в том числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине "командная гонка преследования" — основной дисциплине конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась», — утверждает Граф.

29 января МОК зарегистрировал делегацию команды «Олимпийских атлетов из России». В Пхенчхан поедут 169 спортсменов и 189 официальных лиц, в числе которых 80 тренеров. Значительное число российских спортсменов не получили приглашения, в их числе биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, пятеро хоккеистов и большинство конькобежцев.

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