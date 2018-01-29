МОК подсчитал россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал делегацию команды «Олимпийских атлетов из России» на Олимпийские игры 2018 года. Об этом в понедельник, 29 января, сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

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В Пхенчхан поедут 169 спортсменов и 189 официальных лиц, в числе которых 80 тренеров. Отмечается, что для аккредитованных гостей национального Олимпийского комитета предусмотрена отдельная квота. С полным перечнем фамилий спортсменов, которые примут участие в Играх, можно ознакомиться на сайте ОКР.

В Южной Корее российские спортсмены выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России». Но значительное число россиян не получили приглашения на Олимпиаду от МОК. В их числе биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, пятеро хоккеистов и большинство конькобежцев.

Спортсмены, которые смогут принять участие в Играх, должны придерживаться особых правил. В частности, им следует отказаться от публичной демонстрации национального флага, гимна, эмблемы и символов в местах проведения соревнований и в своих аккаунтах в социальных сетях, а также не участвовать в «альтернативных» церемониях награждения.

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