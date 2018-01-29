Выступавший против Игр в Сочи функционер разочаровался в МОК

Стало известно содержание письма президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера в Международный олимпийский комитет (МОК). Текст письма размещен на сайте «Чемпионат.com».

По информации издания, Каспер адресовал письмо спортивному директору МОК Киту Макконнеллу. Он потребовал объяснить причину недопуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане.

«Последний список российских спортсменов, не приглашенных на Игры, вызывает большие вопросы. Мы узнали об этом из прессы, а также из других сторонних источников, но почему-то не от официальных представителей МОК. Это крайне разочаровывает и ставит под сомнение плодотворность работы зимних федераций с МОК», — заявил президент FIS.

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Каспер посчитал, что если отстраненные в январе атлеты употребляли допинг, то федерации зимних видов спорта плохо выполняли обязанности. «Это ставит под сомнение нашу компетентность. Мы верим, что вы понимаете нашу позицию и ожидаем оперативного ответа», — отметил он.

Информация о письме для МОК появилась 24 января. Сообщалось, что Каспер и президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг потребовали от главы МОК Томаса Баха ответить за отказ приглашать россиян на Олимпийские игры 2018 года.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Несмотря на заявление комитета, обещавшего, что «чистые» спортсмены смогут принять участие в Играх, ряд ведущих российских атлетов не получили приглашения на соревнования. В их число вошли биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан, которые не подозревались в нарушении антидопинговых правил.

В январе 2014 Каспер резко высказался о подготовке Олимпиады в Сочи. Тогда он выразил мнение, что Игры должны пройти в другом месте.

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