Международные федерации потребовали от МОК ответить за отстранение россиян

Президенты Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер потребовали от главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха ответить за отказ приглашать российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, функционеры отправили Баху письмо, в котором выразили свои опасения из-за отстранений атлетов без весомых причин. По мнению Бессеберга и Каспера, это негативно скажется на их видах спорта, создаст атмосферу недоверия и навредит федерациям.

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23 января сообщалось, что МОК не включил в список приглашенных на Олимпиаду ряд российских спортсменов, не объяснив причин своего решения. В их число вошли многие биатлонисты и лыжники, в частности Антон Шипулин и Сергей Устюгов. По словам члена МОК Кристины Костнер, отсутствие россиян в перечне говорит о том, что они не выполнили условий комиссии по допуску.

Председатель этой структуры Валери Фурнейрон заявила, что отсутствие атлетов из России в данном списке «не обязательно означает, что они нарушали антидопинговые правила». По словам функционера, МОК хотел убедиться, что все российские спортсмены, которые выступят на Олимпиаде-2018, будут «чисты».

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