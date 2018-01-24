В МОК отказались объяснить отстранение Шипулина и Устюгова

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Кристина Клостер не смогла объяснить отказ приглашать на Олимпийские игры 2018 года биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. Слова чиновника приводит NRK.

Клостер заявила, что отсутствие имени спортсмена в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена является одним из условий допуска россиян на Олимпиаду в Пхенчхане. При этом она отказалась отвечать на вопрос о том, подозреваются ли Шипулин и Устюгов в нарушении антидопинговых правил.

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«Я не могу ответить на этот вопрос. Вам лучше обратиться в комиссию МОК по допуску спортсменов. Но отсутствие этих спортсменов в списке означает, конечно, что они не соответствуют критериям, необходимым для приглашения», — отметила Клостер.

Шипулин и Устюгов в числе ряда других российских спортсменов не получили приглашения на Олимпийские игры. По информации «Советского спорта», причиной стало присутствие их имен в базе Московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял Григорий Родченков.

В то же время французская Le Monde утверждает, что с допинг-пробами Шипулина и шорт-трекиста Виктора Ана, взятыми во время Игр-2014 в Сочи, были проведены некие манипуляции. При этом в докладах Макларена Шипулин, Устюгов и Ан не упоминались.

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