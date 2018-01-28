Российских спортсменов на Олимпиаде оставили без 22 тренеров

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил без приглашений на Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане 28 специалистов, работающих с российскими спортсменами. Об этом сообщает ТАСС.

«В списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек, из них исключили 22 тренеров и 6 медиков. Надо сказать, что это потери куда меньшие, чем по списку атлетов, где при 214 завоеванных лицензиях возможность выступать получили 169 спортсменов», — заявил источник агентства.

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5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Несмотря на заявление комитета, обещавшего, что «чистые» спортсмены смогут принять участие в Играх, ряд ведущих российских атлетов не получили приглашения на соревнования. В их число вошли биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан, которые не подозревались в нарушении антидопинговых правил.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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