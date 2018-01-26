Тренера отстраненных российских биатлонисток пустили на Олимпиаду

Бывший тренер российских биатлонисток Вольфганг Пихлер, ныне работающий со сборной Швеции, получил приглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте олимпийского комитета Швеции.

НОК Швеции получил уведомление от Международного олимпийского комитета (МОК) об изменении условий, основанных на разбирательствах в отношении российских допинговых дел на Играх в Сочи. Согласно уведомлению тренеры, в настоящее время не работающие в России, теперь могут аккредитоваться на Олимпиаду. Таким образом, Пихлер отправится на Олимпийские игры.

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В декабре 2017 года МОК отказал тренеру в получении аккредитации на зимние Игры-2018 в Пхенчхане, так как его бывшие подопечные Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова были признаны виновными в употреблении допинга и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Их результаты на Играх в Сочи были аннулированы. Тогда немец счел себя политической жертвой.

Пихлер работал в женской сборной России по биатлону с 2011-го по 2014 год.

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