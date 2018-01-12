Тренировавший российских биатлонисток немец ответил на обвинения Родченкова

Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер, ныне возглавляющий команду Швеции, ответил на обвинения бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в допинговых махинациях. Слова Пихлера приводит «Чемпионат.com».

«К сожалению, я не смогу поехать в Пхенчхан, потому что это не позволяет МОК, но я буду контролировать ситуацию в команде. Мой адвокат говорит, что шансов оспорить это решение в суде нет. В чем проблема? Родченков говорит, что Зайцева четыре года сидела на ЭПО, и я как опытный тренер должен знать это. Но я не был с этим связан, и как опытный тренер, я не мог этого видеть и не верю в это. Я хочу знать, как я был замешан в этом допинговом скандале», — сказал Пихлер.

Немец попросил предъявить доказательства его вины. «Мои спортсменки не сдали ни одной положительной пробы. Все российские спортсмены были на контроле WADA во время тренировок в Европе, и это было бы невозможно. Не было никаких сомнений. Но мне даже не дали шансов с глазу на глаз обосновать свою невиновность», — добавил тренер.

Пихлер работал в женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год.

21 декабря 2017 года тренер получил отказ от Международного олимпийского комитета (МОК) в получении аккредитации на зимние Игры-2018 в Пхенчхане, так как его бывшие подопечные Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова были признаны виновными в употреблении допинга и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Их результаты на Играх в Сочи были аннулированы.

Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 годы и переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он обвинил российских победителей и призеров ОИ-2014 в употреблении запрещенных препаратов.

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