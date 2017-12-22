Обвинения Родченкова в адрес россиян сочли наполовину правдивыми

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер высказал мнение относительно показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в адрес российских спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Далеко не все, что сказал Родченков, правда. В этом вопросе я скептичен. На мой взгляд, только 50 процентов сказанных им слов правдивы, а вторая половина — ложь», — заявил Пихлер.

Тренер также назвал информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) преступником, отметив, что он верит не всем обвинениям Родченкова.

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Пихлер работал в женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год. На данный момент он является наставником национальной команды Швеции.

21 декабря 2017 года тренер получил отказ от Международного олимпийского комитета (МОК) в получении аккредитации на зимние Игры-2018 в Пхенчхане, так как его бывшие подопечные Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова были признаны виновными в употреблении допинга и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Их результаты на Играх в Сочи были аннулированы.

Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год и переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил российских победителей и призеров ОИ-2014 в употреблении запрещенных препаратов.

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