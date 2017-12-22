Родченкова отказались бить

Российский лыжник Максим Вылегжанин, лишенный наград Игр-2014 в Сочи и пожизненно отстраненный от участия в Олимпиадах, рассказал об отношении к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории и информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Вылегжанин заявил, что хотел бы получить от информатора WADA ответы на многие вопросы: «Пусть подтвердил бы свои слова под присягой, а также рассказал, как, где и кто именно передавал мне инструкции по подмене проб».

На вопрос о том, захотел ли бы спортсмен ударить Родченкова, он ответил отрицательно. «Вряд ли. Я — добрый, а он этого не достоин. Сказал бы ему — приходи на суд, предъявляй реальные доказательства», — отметил лыжник.

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В ноябре комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала Вылегжанина виновным в нарушении антидопинговых правил и лишила его наград Олимпиады в Сочи. На Играх-2014 спортсмен завоевал три серебряные медали: в гонке на 50 километров, командном спринте классическим стилем и эстафете 4 по 10 километров. Последняя награда была отобрана у россиян после дисквалификации лыжника Александра Легкова.

Родченков возглавлял московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год и переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил российских победителей и призеров ОИ-2014 в употреблении запрещенных препаратов.

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