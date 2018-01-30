Решение конькобежки Граф добровольно отказаться от Олимпиады сочли поспешным

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова сочла поспешным решение российской конькобежки Ольги Граф не ехать на Олимпиаду в Пхенхчан, несмотря на приглашение. Ее слова приводит «Р-Спорт».

«Еще нет окончательных решений CAS (Спортивного арбитражного суда) по всем спортсменам. Как я понимаю, единственная для нее возможность успешно выступить — командная гонка. Но я бы не торопилась, пока нет окончательных решений по ее коллегам по сборной. Осталось-то подождать пару дней. Потом ей тяжело будет согласиться выступать, это будет странно выглядеть», — сказала Журова.

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Ранее 30 января Граф открыто заявила о нежелании ехать в Пхенчхан, несмотря на то, что она получила приглашение на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК). Спортсменка мотивировала решение тем, что ведущие российские конькобежцы не были приглашены и не смогут принять участия в Олимпиаде. Граф стала первой российской спортсменкой, добровольно отказавшейся от Олимпиады.

Комиссия МОК допустила до Игр лишь четверых российских конькобежцев — Граф, Ангелину Голикову, Наталью Воронину и Сергея Трофимова. Таким образом, отечественные спортсмены не смогут посоревноваться в командной гонке, для которой не набирается минимального числа участников.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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