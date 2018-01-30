Латвийский спортсмен назвал россиян грабителями олимпийского духа

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс высказался на тему отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Его слова приводит Delphi.

«В моих глазах русские полностью разрушили олимпийский дух. Нас просто ограбили. Те чувства уже не вернуть. Даже если справедливость наконец-то восторжествует, теперь это уже никого не волнует», — заявил спортсмен.

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По мнению скелетониста, россияне, употребляющие запрещенные вещества, воруют его победы. «Это больно, потому что я расту, стремлюсь чего-то добиться. Поначалу я даже не мог в это поверить. Русские мне говорили: "Как ты можешь верить тому, что пишут?" Но мой ответ был таким: "А почему я должен верить вам?"» — добавил он.

Дукурс является пятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере спортсмен завоевал серебро, на Играх-2014 в Сочи также стал вторым, уступив российскому скелетонисту Александру Третьякову. МОК 22 ноября лишил Третьякова золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Теперь первое место россиянина должно перейти Дукурсу.

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