Руки Родченкова дали показания против российских спортсменов

Информатор WADA Григорий Родченков дал показания в Спортивном арбитражном суде против российских спортсменов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Апелляционные слушания в отношении 39 атлетов продлятся до 27 января. При этом Родченков согласился выступить только в первый день процесса, когда разбирались дела Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева.

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В свою очередь, газета «Комсомольская правда» пишет, что Родченков не присутствовал на слушаниях лично. Он общался с судьями по видеосвязи, при этом его лицо было скрыто экраном, а видны только руки. Спортсменам не дали возможность задать ему вопросы.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнования смогут попасть только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.

Родченков, до декабря 2015 года возглавлявший Московскую антидопинговую лабораторию, переехал в США в январе 2016-го и стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Олимпийских игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о якобы государственной системе допинга в стране. WADA начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.

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