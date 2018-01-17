Найдены новые доказательства недостоверности показаний Родченкова

В Следственном комитете России (СКР) представили доказательства недостоверности показаний Григория Родченкова о подмене проб спортсменов на Олимпийских играх-2014 в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Согласно протоколам передвижения проб 16 российских спортсменов, отстраненных комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) от Олимпиад, они поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. Таким образом, отметили в СК, данные Родченкова о ночной подмене проб на «чистые» опровергнуты.

Кроме того, допрошенные сотрудники антидопингового центра, которые работали в Сочинской лаборатории в 2014 году и были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, заявили, что никаких действий по подмене проб не совершалось.

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28 ноября СК опубликовал данные, из которых следовало, что вскрытие пробирок с допинг-пробами спортсменов было невозможно. Таким образом, ведомство опровергло показания Родченкова.

В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную России 10 медалей сочинской Олимпиады: двух золотых в бобслее, двух серебряных в биатлоне, одной золотой и трех серебряных в лыжных гонках, по одной золотой и бронзовой в скелетоне. В результате сборная лишилась первого места в общекомандном зачете Игр.

Родченков, до декабря 2015 года возглавлявший Московскую антидопинговую лабораторию, переехал в США в январе 2016-го и стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Олимпийских игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о государственной системе допинга в стране. WADA начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.

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