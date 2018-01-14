Российских футболистов заранее обвинили в употреблении допинга на ЧМ-2018

Сборная России по футболу планировала принимать допинг во время домашнего чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, российская сторона собиралась подменять пробы мочи футболистов, чтобы те имели возможность применять запрещенные препараты.

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует провести расследование и может дисквалифицировать нескольких игроков или полностью отстранить сборную России от домашнего ЧМ, сообщает газета. Члены организации также собираются обратиться по этому вопросу к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории и информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову.

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В ноябре 2017 года Родченков пообещал доказать существование системы допинга в российском футболе. По его словам, представители ФИФА могут обратиться к нему в любое время, однако пока они «рады спрятать голову в песок».

В том же месяце сообщалось, что ФИФА связалась с информатором WADA с целью получить доказательства применения допинга российскими футболистами. Речь идет о 34 игроках, 23 из которых входили в заявку сборной России на ЧМ-2014.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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