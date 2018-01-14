Адвокат Родченкова назвал его главным в русском списке ненависти

Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, заявил его клиент возглавляет «русский список ненависти». Слова юриста приводит «Би-Би-Си».

«Мы знаем, что он в топе русского списка ненависти. Мы знаем, что по крайней мере один чиновник хотел смерти Родченкова. Он очень сосредоточен на том, что ему предстоит сделать в течение следующих недель», — заявил Уолден.

Родченков должен был давать показания в Спортивном арбитражном суде (CAS). По просьбе Уолдена, процедура прошла без использования видеосвязи. Адвокат объяснил это мерами безопасности.

Материалы по теме Русская моча против стукача Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России

27 декабря Уолден рассказал, что Родченкова ожидают пытки и смерть в случае возвращения в Россию. Также он обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в отказе защитить своего клиента.

Родченков возглавлял московскую антидопинговую лабораторию с 2005-го по 2015 год и переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он обвинил российских победителей и призеров ОИ-2014 в причастности к российской системе допинга.

После этого началось расследование, в результате которого сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года. Поехать в Южную Корею смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к системе допинга. Они выступят под олимпийским флагом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!