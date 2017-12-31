Спорт
 
«Лента.ру»-2017: лучшие тексты года→
Последние новости
Сирийцы показали городские бои с участием танков
«ВКонтакте» случайно перешла на мову
В Москве наступили «парковочные каникулы»  
Умер заслуженный артист России
Обозначены сроки проведения следующего боя Нурмагомедова
Трех человек расстреляли из автомата в кубанском кафе
Порошенко похвастался ценным украинским паспортом

Адвокат Родченкова призвал пресмыкающийся перед Россией МОК сменить лидера

Перейти в «Мою Ленту»
Томас Бах
Томас Бах

Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) нуждается в смене лидера. Слова юриста приводит Insidethegames.

«Томас Бах (президент МОК — прим. "Ленты.ру") так и не понял, что дело не в Родченкове и не во Владимире Путине, а в олимпийских идеалах. Когда они нарушены и коррумпированы, Олимпиада превращается в серию дешевых карнавальных игр», — заявил Уолден.

По словам адвоката, МОК — это политизированная структура. Он отметил, что сборная Кувейта не была допущена до Олимпиады-2016 из-за менее серьезных нарушений, а олимпийский комитет этой страны по-прежнему дисквалифицирован. При этом Россия, в которой существовала допинговая система, примет участие в церемонии закрытия Игр-2018 под своим флагом.

«МОК просто пресмыкается перед могущественной Россией и наказывает маленькие страны», — подчеркнул Уолден.

27 декабря адвокат Родченкова заявил, что МОК не пытается защитить его клиента. По его словам, информатора WADA после возвращения в Россию ждут пытки и смерть. В комитете назвали слова Уолдена смешными.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Выступить на Играх смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговой системе. Они поедут в Южную Корею под олимпийским флагом.

Также был дисквалифицирован Олимпийский комитет России, однако он может быть восстановлен в правах до закрытия Игр. Это позволит отечественным спортсменам выйти под национальным флагом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bach urged to resign as IOC President after being accused of "kowtowing to powerful Russia" by Rodchenkov lawyer
МОК ответил на обвинения адвоката Родченкова
Адвокат рассказал об ожидающей Родченкова в России участи
Другие материалы рубрики
Спорт11:14Сегодня

«Этот парень настоящий зверь»

Нурмагомедов уничтожил Барбозу. Макгрегор — следующий?
12:3925 декабря

Нурмагомедов назвал соперника и сроки боя за титул чемпиона UFC

12:34Сегодня

Обозначены сроки проведения следующего боя Нурмагомедова

02:11Сегодня

«Спартак» захотели лишить лидера

Спорт00:0830 декабря

Жертва для Орла

Нурмагомедов готов порвать Барбозу на пути к титулу чемпиона UFC
13:1025 декабря

Американцев поздравили с Рождеством фотографией нокаутированного Емельяненко

08:35Сегодня

Нурмагомедов победил бразильца Барбозу в UFC

15:2725 декабря

Россиянин попал в сотню лучших футболистов мира

Спорт00:0628 декабря

Пропустили и упали

Макгрегор и Кличко в нокауте, Болт отбегал свое. Самые безумные моменты 2017-го
07:21Сегодня

Дзюба и Слуцкий стали интеллектуалами

22:0330 декабря

Вторую футбольную лигу России посчитали самой сложной в Европе

19:5330 декабря

Российских футболистов назвали колхозниками

Россия
Это все мое, родное!
Лучшие статьи о России и русских
Плодитесь: бедным россиянам помогут размножаться
За детей будут платить раз в месяц
«Доедать можно»
Как наесться на новогодние праздники и выжить
Сын-подросток бывшего сенатора прокатился по Санкт-Петербургу со спецсигналами
Ксения СобчакПоле чудес: главные политические события года
Чем нам запомнится 2017 год
Путин за день подписал 64 закона
Россиянам посоветовали в новогоднюю ночь танцевать и гулять
Все материалы
Мир
Трамп, наркотики и джихад
Чем жил мир в 2017 году
Сирийцы показали городские бои с участием танков
Те, кто ушли
«Лента.ру» вспоминает известных людей, скончавшихся в 2017 году
В Германии назвали причину для нормализации отношений с Россией
Американские трансгендеры добились права служить в армии
«Российское вмешательство» в американские выборы было придумано в пьяном угаре
Накануне митингов оппозиции власти запретили интернет и сообщения SMS в ДРК
Все материалы
Бывший СССР
По-соседски
Что интересного происходило в республиках бывшего СССР в 2017 году
Террорист из Харькова оказался обходительным любителем видеотрансляций
Валдис ЗатлерсБалтийский характер
Почему Латвия не смогла наладить отношения с Россией
Рассказ харьковского налетчика о конструкции бомбы тайно сняли на видео
Старушки устроили побоище из-за картошки в Латвии
Польша отгородится от украинских свиней
Украинец со взрывчаткой не успел ограбить отделение почты и захватил заложников
Все материалы
Экономика
Как поднять бабла
Все об экономике России и мира в 2017 году
Появились подробности контракта о поставке российских C-400 в Турцию
Хроники безумия
За год биткоин перевернул мир. А потом обвалился
Инфляция упала до рекорда из-за бедности россиян
Россия объяснила поставки нефти в Северную Корею
Метель вызвала коллапс в лондонском аэропорту Стэнстэд
Путин простил долги россиянам
Все материалы
Силовые структуры
Преступления и посадки
Самые жестокие преступления и громкие судебные дела 2017 года
Не слиплось
Зачем директор шоколадной фабрики устроил стрельбу в Москве
Легенда в погонах
Бесстрашный майор дал бой тольяттинским бандам 90-х
Исполнителем теракта в Петербурге оказался националист Дмитрий
Это фиаско, пахан
Самые идиотские преступления 2017 года
Члены татарской банды «Братва» получили 165 лет колонии
Взрыв в петербургском магазине был устроен ради популяризации секты экстрасенсов
Все материалы
Наука и техника
Сталин с айфоном
Лучшие материалы 2017 года о науке, играх и гаджетах
Секрет фирмы: Apple тайно замедляет старые iPhone
От покупателей это скрывали долгие годы
Плотные и горячие
Снимки самых красивых мест во Вселенной
Американская сверхтяжелая ракета подготовлена к пуску
Найден способ быстро похудеть без физических упражнений
Запущенный российской компанией ангольский спутник вышел на связь
«Роскосмос» отчитался об успешном годе
Все материалы
Спорт
Десять Мутко из десяти
Лучшие спортивные материалы 2017 года
«Этот парень настоящий зверь»
Нурмагомедов уничтожил Барбозу. Макгрегор — следующий?
Пропустили и упали
Макгрегор и Кличко в нокауте, Болт отбегал свое. Самые безумные моменты 2017-го
Адвокат Родченкова призвал пресмыкающийся перед Россией МОК сменить лидера
Обозначены сроки проведения следующего боя Нурмагомедова
«Спартак» захотели лишить лидера
Нурмагомедов победил бразильца Барбозу в UFC
Все материалы
Культура
Главные сериалы 2017 года
15 лучших телешоу уходящего года
Лучшие фильмы 2017-го
25 самых ценных впечатлений, открытий и переживаний в кино уходящего года
«Это было сделано от чистого сердца, а не чтобы все смеялись»
Откуда взялась легендарная группа «Стекловата» и где сейчас ее участники
В болезни Табакова обвинили стоматологов
Умер заслуженный артист России
Французскую премьеру фильма о теракте в Париже отменили со скандалом
Лауреат «Оскара» снимет фильм про невероятные приключения Лимонова
Все материалы
Интернет и СМИ
Диванный воин
Лучшие материалы об интернете, блогерах и мемах
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Следи, соблазняй
Русские хакеры, педофилы, террористы и голые фото — интернет не меняется
«ВКонтакте» случайно перешла на мову
Все идет по кругу
Люди плачут, ссорятся, выпивают и хохочут на лучших снимках года
Три тираннозавра устроили бой в прямом эфире
Пользователи сообщили о цензуре в Telegram
Все материалы
Ценности
Шика дали
Самые стильные материалы «Ленты.ру» в 2017 году
Женщинам предложили красить губы в цвет оружейной стали
Мать-феминистка сразилась балетками за права женщин
Модель в купальнике и ботфортах вызвала сумятицу в Instagram
Немцы выпустили откровенный костюм для мотокросса
У Apple отобрали права на имя ее основателя
Окольцевали на миллион
Золотые троны и акробаты: рэперы и принцы сходят с ума на роскошных свадьбах
Все материалы
Путешествия
Там, где мы бывали
Лучшие материалы 2017 года о путешествиях по России и миру
Француз-экстремал оставил жену и поехал покорять Якутию
Грязные ночи
Чего надо бояться в отелях
Сказочный Бали утонул в мусоре
Британку посадили на три года за обезболивающее для жениха-египтянина
Россияне провели за границей 303 тысячи лет за год
Вулкан приравняли в правах к человеку
Все материалы
Из жизни
Жизнь как она есть
Лучшие материалы о людях, зверях и том, что с ними происходит
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
Тихо, сурово
Лучшие снимки декабря от обычных людей
Журналист прожил пять лет в борделях и рассказал секреты их обитателей
Пьяная американка на первом свидании устроила погром на 300 тысяч долларов
Органы погибшего под штангой подростка спасли семерых
Американский школьник спугнул угонщика игрушечным пистолетом
Все материалы
Кто сильнее?!
Tesla против Hummer, Формула-1 против регбистов и Ferrari против Ferrari
Где самый дорогой бензин и самые злые штрафы: сложный квиз
Угадываем особенности национального вождения в разных странах
Черное зеркало
Тест-драйв машины из будущего в режиме автопилота
Тюнинг-ателье, которое появилось раньше машин
Краткая история ателье ABT Sportsline
Появились подробности о корейском конкуренте «трешке» BMW
Дептранс назвал количество лишних машин в Москве
Китайцы запретят выпуск 553 моделей
Все материалы
Все упало
Какую квартиру вы сможете позволить себе в 2018 году
«Иные шлюхи приличнее обычных людей»
Студентки открыли бордель в квартире москвича. Он в восторге
Отгрохали
Мост, парковка и каток: чем удивили строители в 2017 году
Осторожно, модерн
Чем опасны квартиры в новостройках
«Галлюциногенную» квартиру в Москве оценили в 200 миллионов рублей
Житель Челябинска нашел несколько килограммов ртути в своей квартире
Красноярец отсудил у управляющей компании право поспать
Все материалы