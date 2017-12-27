МОК ответил на обвинения адвоката Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на обвинения Джима Уолдена, адвоката информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Текст заявления организации приводит Insidethegames.

«МОК категорически отрицает обвинения в бездействии по отношению к кампании России против Родченкова и смешные слова о том, что мы хотели бы, чтобы Родченков "был недоступен". МОК координировал действия с WADA. Агентство направило российскому министру заявление о том, что Родченков заслуживает защиты как информатор. Такое же заявление МОК отправил президенту Олимпийского комитета России», — говорится в публикации.

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Ранее 27 декабря Уолден заявил, что МОК не пытается защитить информатора. По его словам, Родченкова после возвращения в Россию ждут пытки и смерть.

Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год и переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил российских победителей и призеров ОИ-2014 в употреблении запрещенных препаратов.

После этого началось расследование независимых комиссий МОК. В результате исполком организации 5 декабря отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Выступить на Играх смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговой системе. Они поедут в Южную Корею под олимпийским флагом.

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