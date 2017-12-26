Родченкова сочли недостойным зваться русским

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал об отношении к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории и информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Стоит посмотреть интервью Родченкова и становится понятно, что это за человек. Мне стыдно, что он родился в России. Потому что он совсем неадекватен», — заявил спортсмен.

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Устюгов выразил уверенность в «чистоте» российских спортсменов. «Мне не страшно. Уверен за себя. Уверен за ребят. Знаю, как они шли к этим медалям. А то, что теперь появляются все новые и новые имена, — для меня не такой уж сюрприз», — отметил лыжник.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. Поехать в Южную Корею смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они будут выступать под олимпийским флагом.

Родченков возглавлял московскую антидопинговую лабораторию с 2005-го по 2015 год и переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил российских победителей и призеров ОИ-2014 в употреблении запрещенных препаратов.

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