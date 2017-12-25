Отстраненный от Олимпиад россиянин поверил Родченкову

Российский конькобежец Иван Скобрев, пожизненно отстраненный от Олимпиад, высказал мнение, что во время Игр в Сочи российской стороной были совершены определенные нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Что-то неординарное в Сочи происходило, и это уже признали наши власти, были извинения со стороны руководителей. Плюс если бы вся правда была на нашей стороне, не было бы отставки ряда чиновников. Я не верю, что все-все — это выдумки и фантазии Григория Родченкова», — заявил спортсмен.

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По мнению Скобрева, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) нельзя называть дураком: «Все называют его дураком со странностями. Но Родченков точно не дурак хотя бы потому, что провернул столько всего».

При этом Скобрев призвал Международный олимпийский комитет (МОК) к дальнейшим разбирательствам. «Медальные списки, «список Дюшес» и прочие фамилии на бумажках и в файлах – это полнейший бред», — отметил он.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. В общей сложности отечественная команда потеряла 12 медалей домашних Игр и первое место в общекомандном зачете.

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