Отстраненная от Олимпиад россиянка очумела от показаний Родченкова

Пожизненно отстраненная от Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Фаткулина поделилась мнением о доказательствах информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«В показаниях Родченкова был пункт про мои пухлые щеки, и он решил, что я с детства принимаю гормон роста. Я очумела от этого всего. Хорошо, что мне это сказали после соревнований, это было очень "весело"», — заявила Фаткулина.

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Спортсменка также рассказала, что после дисквалификации с трудом находит силы продолжать карьеру. «Иногда наступает момент, когда я не понимаю, зачем мне все это надо. Если бы не они (члены Международного союза конькобежцев — прим. «Ленты.ру»), я бы выбросила коньки и сказала: пошло все к чертям», — отметила она.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение пожизненно отстранить Фаткулину от участия в Олимпиадах и аннулировать ее результаты на Играх-2014 в Сочи. Спортсменка завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров.

В общей сложности российская сборная потеряла 12 медалей домашних Игр и первое место в общекомандном зачете.

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