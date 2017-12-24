Спорт
 
Последние новости
Спутники ГЛОНАСС перепрошьют
Отстраненная от Олимпиад россиянка вышла на тропу войны
Гильермо дель Торо рассказал о встрече с «ужасно спроектированным» НЛО
Организаторы «Мисс Америка» ушли в отставку после обвинений в сексизме
Северная Корея пообещала нарастить ядерный потенциал до уровня США
В Новосибирске в сумке нашли тело девушки с сайта «Содержанки»
Полиция использовала трюк из «Симпсонов» для поимки преступников

Отстраненная от Олимпиад россиянка вышла на тропу войны

Перейти в «Мою Ленту»
Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Российская саночница Татьяна Иванова подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить спортсменку от участия в Олимпиадах. Об этом Иванова сообщила в Instagram.

«В понедельник мое дело будет направлено в CAS, мы обжалуем любое решение и пойдем до конца, сколько бы это не длилось. Мы добьемся своего и оставим свои медали при себе. Воины не сдаются, воины идут до конца! И побеждают!», —заявила Иванова.

Это фото было сделано через пару дней после награждения эстафеты на Олимпийских играх в Сочи. Я даже не знала как нужно фотографироваться с олимпийской медалью... Но буквально вчера меня лишили этой награды. Это несправедливо. И доказательств моих нарушений нет. Я шла к олимпийской медали 11 лет. 11 лет упорных тренировок и ограничений себя во многом. Я не упортебляла допинг ни в каких вариантах. Никогда. Мой принцип: честный и чистый спорт. Я просто не могла подвести тех людей, которые со мной работали, верили в меня и меня тренировали. Это мои родители: папа - мой тренер, а мама приехала за свой счёт на мои соревнования. Это мои друзья и близкие люди. И даже ради этих моментов я готова была отдать все, что есть у меня, чтобы они мной гордились. Сейчас очернили мое имя, даже не только мое, но и всех олимпийцев. Все мы отказывались от многого, что нам было дорого. И все ради того, чтобы попасть на олимпийский пьедестал. В Лозанне нас никто не слушал, а некоторые даже спали и похрапывали. В моем виде спорта допинг не важен! ВАЖЕН инвентарь, на котором ты едешь, и важно то, как ты едешь по трассе. Даже если ты быстро стартанешь, то впереди тебя ждёт трасса в 1 км. В моем виде спорта никогда не было случаев дисквалификации за допинг... Тем более пожизненных... Спасибо тем, кто написал слова поддержки... Это очень важно. Те, кто злорадствует - успехов. Я буду наказывать беспощадно. В понедельник мое дело будет направлено в CAS. Мы обжалуем любое решение и пойдём до конца, сколько бы это не длилось. Мы добьёмся своего и оставим свои медали при себе. Воины не сдаются, воины идут до конца! И побеждают! Я готовлюсь к своей 3-й Олимпиаде, и, если нужно будет, я буду готовиться и к 4-й. Но я дойду до конца и докажу, что я чистый спортсмен, который всегда боролся без допинга!#иванова#санныйспорт#rusluge#teamrussia#chusovoy#perm#правдазанами

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ТАТЬЯНА ИВАНОВА (@tattiivanova) on

Саночница также отметила, что наказание МОК безосновательно: «Доказательств моих нарушений нет. Я не употребляла допинг ни в каких вариантах, никогда, мой принцип: честный и чистый спорт, я просто не могла подвести тех людей, которые со мной работали, верили в меня».

МОК 22 декабря лишил Иванову и Альберта Демченко серебряных медалей Олимпийских игр в Сочи. Санкциям также подверглись еще девять спортсменов. Все они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

В общей сложности российская сборная потеряла 12 медалей домашних Игр и первое место в общекомандном зачете.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Журова объяснила большое количество медалей россиян на Олимпиаде в Сочи
Россия потеряла еще две медали Олимпиады в Сочи
Призеров Олимпиады-2014 вызвали на заседание МОК
Другие материалы рубрики
Спорт00:0214 декабря
Манон Реом

«Проще быть вратарем, чем матерью»

Она ворвалась в суровый мир мужского хоккея и стала звездой НХЛ
08:35Сегодня

В бывшей команде Квята рассказали о неиспользованных россиянином шансах

05:56Сегодня

Близкий друг Макгрегора потренировал сотрудников ФСБ

23:3016 декабря

Мутко защитит российских спортсменов от нападок МОК

Спорт00:0122 декабря

Новый русский

Кто сменит Квята в «Формуле-1»
07:17Сегодня

Турецкий футболист дважды за секунду сделал работу вратаря

00:16Сегодня

Российский хоккеист прокусил язык во время матча

10:2817 декабря

Роналду повторил рекорд Пеле

Спорт00:1021 декабря

Неймар, деньги, два гола

Лысый из «Реала», «Спартак» — чемпион: почему мы не забудем футбольный 2017-й
22:1523 декабря

Месси сделал голевой пас в матче с «Реалом» без бутсы

20:0623 декабря

Журова объяснила большое количество медалей россиян на Олимпиаде в Сочи

17:4317 декабря

Роналду захотел почтения от «Барселоны»

Россия
Прости, горный брат
Чеченские геи в бегах, побои в семье и иные постыдные явления года
Россия как любимая бабушка
За что Путин ругал и хвалил власть перед выборами
Кот на час
Кто и зачем мнет, гладит и тискает кошек за деньги
Кандидатка в президенты России обвинила соперницу в плагиате
В ДТП с ехавшим с родины Деда Мороза автобусом пострадали 12 человек
В аэропорту Внуково бортпроводница выпала из самолета
«Пройтись по Европе маршем, девок пощупать и вернуться»
Ямальский депутат называет бундестаг городом, ищет заговоры и запрещает книги
Все материалы
Мир
Трамп. Итоги
Кровавые теракты и беседы с Путиным: как провел год самый веселый президент США
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Вернутся не все
Русских туристов очень ждут в Египте. Их готовы похищать, резать и убивать
В НАТО признались в отставании альянса от России по активности флота
Собравшийся покончить с собой выпал из рук спасателя и погиб
Десятилетняя знаменитость погибла при пожаре в лондонском зоопарке
В Шереметьево задержали британскую учительницу с гранатой
Все материалы
Бывший СССР
Донашивай за братом
Чем воюет Украина в ожидании американского оружия
План есть? А если найду?
Литва решила подправить витрину Украине
Грязная работа
Что ждет украинских гастарбайтеров в Европе
Трамп задумал одобрить поставки противотанковых ракет Украине
В аэропорту Женевы задержали Яценюка
Украина отказалась от «Украины»
Порошенко поблагодарил Тиллерсона за продолжение антироссийских санкций
Все материалы
Экономика
Король эфира
Почему Виталик Бутерин — самый хайповый предприниматель года
Названы причины ощущения россиянами высокой инфляции
Порошенко заявил об «исторической победе» Украины
Медведев назвал новый год «не самым легким»
В Москве состоялось заседание комитета по подготовке ЯМЭФ-2018
Банк России объяснил создание клипа с Набиуллиной
Шойгу сравнил военные бюджеты России и стран НАТО
Все материалы
Силовые структуры
Последняя кровь
Чем закончилась жестокая война за крупнейший автозавод России
Фраернулись
Вор в законе Сыч кинул братков и теперь скрывается от бандитов и полиции
Битва за «Жигули»
Банды 90-х устроили жестокую войну за известный автозавод России
В Новосибирске в сумке нашли тело девушки с сайта «Содержанки»
Любовница Захарченко бежала из России
США наказали главных российских воров в законе
В Москве неизвестные похитили продукты из магазина и скрылись на такси
Все материалы
Наука и техника
Не все дома
Иногда голоса в голове бывают полезны
Секрет фирмы: Apple тайно замедляет старые iPhone
От покупателей это скрывали долгие годы
Ракеты и люди
Кто угробил российскую космонавтику
Женщинам отсоветовали много рожать ради сохранения красоты
Спутники ГЛОНАСС перепрошьют
Аварию британского авианосца показали на видео
Сноуден представил android-приложение для слежки
Все материалы
Спорт
Ноги в руки
Самые яркие спортсменки 2017 года
В бывшей команде Квята рассказали о неиспользованных россиянином шансах
Отстраненная от Олимпиад россиянка вышла на тропу войны
Близкий друг Макгрегора потренировал сотрудников ФСБ
Турецкий футболист дважды за секунду сделал работу вратаря
Российский хоккеист прокусил язык во время матча
Месси сделал голевой пас в матче с «Реалом» без бутсы
Все материалы
Культура
Эрнест Хемингуэй«Его одевали как девочку»
Почему взросление Эрнеста Хемингуэя определило его дальнейшую судьбу
Как роняли Запад
«Движение вверх» увековечивает победу советского баскетбола над американским
ДК МЭИ. 17 февраля 1990 года. Егор Летов во время концерта, организованного журналом «КонтрКультУр'а»«Будем резать, убивать, вешать на столбах»
Егор Летов одинаково ненавидел фашистов и коммунистов
Британский премьер помечтала о смене пола для Джеймса Бонда
Гильермо дель Торо рассказал о встрече с «ужасно спроектированным» НЛО
Мэтта Дэймона потребовали вырезать из фильма из-за слов о секс-скандалах
DJ Smash вступил в «Команду Путина»
Все материалы
Интернет и СМИ
Безопасное завтра
Павел Дуров стал символом защищенного и здорового будущего
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Двойное донышко
Российские звезды YouTube убегали от мусульман, пили водку и оскорбляли покойных
Кадыров зарегистрировался в чеченском аналоге Instagram
Парламент Чечни ушел из Instagram
В Чечне объявили об атаке на Instagram Кадырова по указке Госдепа
Кадыров променял Instagram на «ВКонтакте»
Все материалы
Ценности
Дико, например
iPhone для чекиста и каблуки-зажигалки: самые странные вещи года
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Новогодними игрушками нарядили шубу
Путин и русские хакеры попали на американские футболки
Российский магазин назвали лучшим в мире
Названы лучшие кроссовки года
Кучу хайповых кроссовок сожгли в честь Рождества
Все материалы
Путешествия
Ешь, люби, катайся
На французском курорте Гран Массиф открылся новый отель для детей и взрослых
Россияне провели за границей 303 тысячи лет за год
Вулкан приравняли в правах к человеку
Американцы приехали обсудить разведение кроликов и остались без денег
Россияне нашли недорогой способ путешествовать по Европе
Угги в аэропорту оказались под запретом
Поехавшие понаехавшие
Голые эмоции и поцелуи с бегемотом: что вытворяли туристы в 2017 году
Все материалы
Из жизни
Заряд умиления
Замечательные животные, которые помогли миру пережить 2017 год
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
Хуже не будет
Больше целлюлита, волос и блесток: чем обзавелись женщины в 2017 году
Коалы подрались на шоссе и попали на видео
Полиция использовала трюк из «Симпсонов» для поимки преступников
Престарелый священник развелся с молодым женихом из-за вечеринок
Названы самые необычные секс-травмы
Все материалы
Пора вскрывать кубышку
Тест-драйв обновленных купе и кабриолета Mercedes-Benz S-класса
Собираем идеальный суперкар
Машина мечты из карбоновых колес Koenigsegg и прикуривателя Bugatti Chiron
Тест: угадай внедорожник
Сложный квиз на знание внедорожников и кроссоверов
Самые безумные байки с колясками
Мотоциклетные коляски как отдельный вид инженерного искусства
Ford показал официальные «шпионские» фотографии нового «Фокуса»
Японский полицейский догнал Lamborghini на велосипеде и оштрафовал
Китаец заплатил за автомобиль 10 коробками монет
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
«Привидение» погуляло по старинному дому и попало на видео
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Все материалы