Отстраненная от Олимпиад россиянка вышла на тропу войны

Это фото было сделано через пару дней после награждения эстафеты на Олимпийских играх в Сочи. Я даже не знала как нужно фотографироваться с олимпийской медалью... Но буквально вчера меня лишили этой награды. Это несправедливо. И доказательств моих нарушений нет. Я шла к олимпийской медали 11 лет. 11 лет упорных тренировок и ограничений себя во многом. Я не упортебляла допинг ни в каких вариантах. Никогда. Мой принцип: честный и чистый спорт. Я просто не могла подвести тех людей, которые со мной работали, верили в меня и меня тренировали. Это мои родители: папа - мой тренер, а мама приехала за свой счёт на мои соревнования. Это мои друзья и близкие люди. И даже ради этих моментов я готова была отдать все, что есть у меня, чтобы они мной гордились. Сейчас очернили мое имя, даже не только мое, но и всех олимпийцев. Все мы отказывались от многого, что нам было дорого. И все ради того, чтобы попасть на олимпийский пьедестал. В Лозанне нас никто не слушал, а некоторые даже спали и похрапывали. В моем виде спорта допинг не важен! ВАЖЕН инвентарь, на котором ты едешь, и важно то, как ты едешь по трассе. Даже если ты быстро стартанешь, то впереди тебя ждёт трасса в 1 км. В моем виде спорта никогда не было случаев дисквалификации за допинг... Тем более пожизненных... Спасибо тем, кто написал слова поддержки... Это очень важно. Те, кто злорадствует - успехов. Я буду наказывать беспощадно. В понедельник мое дело будет направлено в CAS. Мы обжалуем любое решение и пойдём до конца, сколько бы это не длилось. Мы добьёмся своего и оставим свои медали при себе. Воины не сдаются, воины идут до конца! И побеждают! Я готовлюсь к своей 3-й Олимпиаде, и, если нужно будет, я буду готовиться и к 4-й. Но я дойду до конца и докажу, что я чистый спортсмен, который всегда боролся без допинга!#иванова#санныйспорт#rusluge#teamrussia#chusovoy#perm#правдазанами

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ТАТЬЯНА ИВАНОВА (@tattiivanova) on Dec 23, 2017 at 1:29pm PST