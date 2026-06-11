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13:42, 11 июня 2026Культура

Отказавшаяся от алкоголя Слава рассказала о борьбе с депрессией

Певица Слава заявила, что почти восстановилась после трудного периода в жизни
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) заявила, что почти полностью восстановилась после трудного жизненного периода. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Артистка призналась, что ей пришлось взять себя в руки и отказаться от алкоголя, сигарет и вредной пищи. Кроме того, Сланевская проводила больше времени с семьей и принимала антидепрессанты.

«У меня просто был тяжелый период, и это была как последняя капля. Было тяжело, я переработала конкретно», — поделилась исполнительница.

Ранее Слава заявила, что бросит пить на полгода. Артистка отметила, что по вечерам ей немного скучно и хочется выпить вина. «Я хочу попробовать пожить без алкоголя, потому что я долго глушила им все трудности, переживания, сложности», — уточнила она.

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