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13:53, 11 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на приостановку членства отечественных шахматистов в FIDE

Шахматист Карпов: Решение FIDE приостановить членство Федерации шахмат России — безумие
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетЧемпионат мира по шахматам

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Решение Международной шахматной федерации (FIDE) приостановить членство Федерации шахмат России — безумие, заявил 12-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, международный гроссмейстер, депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов. В интервью корреспонденту «Ленты.ру» он указал, что политикам не следовало вмешиваться в спорт.

«Нам отвечать на это придется, безусловно. Вообще, я считаю это безумием. Политики лезут в спорт, их там еще не хватало», — заявил Карпов.

Гроссмейстер отметил, что теоретически возможно создание альтернативной международной шахматной структуры, но это требует серьезной проработки.

«Наверное, можно. Но с какими странами [играть] — над этим надо думать. Российские шахматисты смогут также играть на международном уровне, если продумать альтернативу», — заключил Карпов.

Ранее FIDE приостановила членство Федерации шахмат России из-за ее работы в новых регионах. Отмечается, что российские шахматисты смогут продолжить соревноваться в нейтральном статусе. Таким образом, у них остается возможность сыграть на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу, который пройдет с 16 по 22 июня в Гонконге.

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