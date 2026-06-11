Международная шахматная федерация приостановила членство Федерации шахмат России

FIDE приостановила членство Федерации шахмат России из-за ее работы в новых регионах

Международная шахматная федерация (FIDE) приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР) из-за ее работы в новых регионах. Об этом сообщается на сайте организации.

«Совет FIDE рассмотрел ход выполнения решения Международного спортивного суда (CAS) в отношении ФШР. Требования CAS не были выполнены. Совет постановляет немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства ФШР», — сказано в заявлении FIDE.

Отмечается, что российские шахматисты смогут продолжить соревноваться в нейтральном статусе. Таким образом, у них остается возможность сыграть на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу, который пройдет с 16 по 22 июня в Гонконге.

В марте 2026 года СAS принял решение, согласно которому ФШР должна была прекратить деятельность в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму. В свою очередь, Федерация шахмат России призвала FIDE отстранить президента Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина за призывы к ударам по российским городам.