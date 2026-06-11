В Кремле попросили обойтись без теорий заговора о Набиуллиной

Песков попросил не строить теорий заговора вокруг больничного главы ЦБ Набиуллиной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков попросил журналистов не строить каких-либо теорий заговора вокруг пропажи из публичного поля председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает «Интерфакс».

Чиновник сказал, что не станет обсуждать здоровье главы ЦБ и желает ей скорейшего выздоровления. «Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного», — заключил представитель Кремля, не уточнив, когда можно ожидать возвращения Набиуллиной.

Ранее она не смогла принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), проходившем с 3 по 6 июня, и отсутствовала на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) несколько дней спустя. Из списка гостей форума Набиуллина исчезла за сутки до выступления.

Также главы ЦБ не оказалось на совещании у Путина, где в среду, 10 июня, обсуждали инфляцию и ключевую ставку. На всех предыдущих заседаниях она присутствовала, и только 5 мая ее заменял зампред Алексей Заботкин. В этот раз представителей Банка России не пригласили.

В самом регуляторе также не предоставляют комментариев по состоянию здоровья Набиуллиной, отмечая только, что она находится на больничном. Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на сессии ПМЭФ попросил собравшихся поверить, что у Набиуллиной есть объективные причины для отсутствия на форуме.