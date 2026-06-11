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13:42, 11 июня 2026Бывший СССР

Военный эксперт предупредил о готовящемся ВСУ мощном ударе по Крымскому мосту

Политолог Михайлов предупредил, что ВСУ могут готовить мощный удар по Крымскому мосту
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в эфире программы «Царьграда» предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить мощный удар по Крымскому мосту, и призвал действовать на опережение.

«[Противник] перекрывает сейчас логистику с этой стороны. А потом, вполне вероятно, начнет готовиться к какому-либо мощному удару по Крымскому мосту. (...) И сейчас надо идти на опережение», — подчеркнул спикер.

По его мнению, нужно как минимум установить вдоль дорог антидроновые сетки, чтобы не дать беспилотникам ВСУ критически осложнить логистику в районе полуострова.

«Можно, по крайней мере, пока мы заняты другими направлениями, обезопасить трассу какими-то антидроновыми сетками. (...) Придется потратить время и деньги и выстроить какую-то сеточную защиту от этих пластиковых беспилотников, которые фактически рушат нормальную логистику с Крымом», — пояснил собеседник.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море.

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