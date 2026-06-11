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12:16, 11 июня 2026Россия

В Минобороны сообщили о боестолкновении с ВСУ в Черном море

Минобороны: Флот России уничтожил катер ВСУ в Черном море
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом боестолкновении сообщили журналистам в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что российские военные уничтожили украинское судно в юго-западной части Черного моря.

В мае российские дроноводы уничтожили направлявшийся к Крыму безэкипажный катер ВСУ. По информации Минобороны, судно вышло из Одессы, его обнаружили в районе острова Змеиный.

В ночь с 10 на 11 июня средства противовоздушной обороны сбили над Россией несколько сотен украинских дронов, в том числе над акваториями Черного и Азовского морей.

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