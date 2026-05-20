16:31, 20 мая 2026Россия

Российские военные уничтожили направлявшийся к Крыму безэкипажный катер ВСУ

Елена Торубарова

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские военные уничтожили направлявшийся к Крыму безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, украинский безэкипажный катер, предположительно, вышел из порта Одессы.

Как уточнили в министерстве, в районе острова Змеиный в Черном море объект обнаружили и уничтожили войска беспилотных систем барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее сообщалось, что за сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 780 беспилотников самолетного типа, а также четыре управляемые авиабомбы, примененные ВСУ. В ночь на 20 мая над регионами России было уничтожено 273 украинских дрона. Днем 20 мая — с 09:00 до 14:00 — было сбито еще 94 беспилотника.

