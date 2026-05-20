Мужчина снимал москвичку под платьем в вагоне метро

Суд назначил 15 суток ареста мужчине, снимавшему москвичку под платьем в метро

Замоскворецкий районный суд Москвы назначил 15 суток ареста мужчине, который снимал девушку под платьем на скрытую камеру в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Все произошло утром 16 мая на станции «Добрынинская». Мужчина ехал в вагоне метро вместе с девушкой и снимал ее под платьем на скрытую камеру. Его признали виновным по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

