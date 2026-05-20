17:11, 20 мая 2026Путешествия

В России захотели запустить поезда в Китай

Минтранс: РЖД начали рассматривать запуск пассажирских поездов до Китая
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В России захотели запустить пассажирские поезда в Китай. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью телевизионной программе «Вести».

Он отметил, что запуск составов начали рассматривать в РЖД. По его словам, в случае ее реализации они будут ходить не от Москвы, а скорее от Иркутска.

Также Никитин отметил, что интерес взаимен. «Знаете, это обоюдно абсолютно. И китайские туристы едут в Россию с огромным интересом», — подчеркнул глава Минтранса. По его словам, заметно изменение приоритетных направлений для путешествий в Китай у россиян. «Если раньше в основном был Хайнань, то есть такой чисто пляжный отдых, то сейчас российские туристы с учетом безвизового режима стали смотреть и Пекин, и Шанхай, и какие-то исторические достопримечательности», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продлит безвизовый режим для граждан Китая. 20 мая 2026 года действие упрощенных правил въезда для россиян в Китай продлено до 31 декабря 2027-го.

