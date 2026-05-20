17:58, 20 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России описали идеального кандидата для переговоров

Депутат Толмачев: Важна не личность переговорщика со стороны ЕС, а его качества
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) бурно обсуждает кандидатуру для переговоров с нашей страной, называя разные имена, отметил депутат Госдумы Александр Толмачев. Однако в беседе с «Лентой.ру» он обратил внимание, что важнее не столько личность, сколько готовность к продуктивному и результативному диалогу.

«В идеале, эффективным переговорщиком со стороны ЕС может быть тот, кто обладает несколькими важными чертами. Например, он способен сохранять непредвзятость и трезво оценивать ситуацию», — заявил парламентарий.

Вместе с тем, кандидат, по мнению Толмачева, должен понимать и признавать причины начала спецоперации, а именно неонацизм киевских властей и совершенный ими геноцид русского населения.

Самое важное, отметил депутат, переговорщик должен быть нацелен не на эскалацию под личиной дипломатии, а на продуктивный диалог с Россией.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер заявила, что главы МИД стран ЕС не будут обсуждать в ходе неформальной встречи 27 и 28 мая возможность верховного представителя сообщества по иностранным делам Каи Каллас участвовать в потенциальных переговорах с Россией. Обсуждаться, по ее словам, будут требования к Москве.

