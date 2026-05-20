В Крыму снимут нового «Человека-амфибию»

Продюсер Кретов заявил о подготовке к съемкам фильма «Человек-амфибия» в Крыму

Продюсер Андрей Кретов сообщил, что в Крыму пройдут съемки новой экранизации романа советского писателя-фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия». Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что сейчас авторы проекта занимаются написанием сценария. Кретов назвал символичным тот факт, что съемки будут проходить там же, где создавали советский фильм про Ихтиандра.

«Мы не планируем снимать ремейк картины Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского, это будет новая, современная киноадаптация романа Беляева», — уточнил продюсер.

Также агентство уточняет, что режиссер и актерский состав будущего проекта пока неизвестны.

Ранее кинокритик Роман Григорьев призвал «забинтовать руки» кинематографистам, которые работают над ремейками советских мультфильмов и классики.