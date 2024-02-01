Кинокритик призвал «забинтовать руки» авторам ремейков советской классики

Кинокритик Григорьев: авторам ремейков советских фильмов надо забинтовать руки

Кинокритик Роман Григорьев призвал «забинтовать руки» кинематографистам, которые работают над ремейками советских мультфильмов и классики. Об этом он сообщил в разговоре с телеканалом «360».

Эксперт признался, что не будет смотреть новые версии проектов прошлого столетия, так как хочет оставить впечатления, которые были сформированы у него еще в детстве.

«Страшно представить, кем станет домовенок Кузя в руках наших кинодеятелей. Иногда им хочется забинтовать руки, чтобы ничего не трогали. Я как зритель просто не пойду это смотреть — хватило вариантов, которые уже видел», — сказал Григорьев.

Кинокритик также отметил, что при просмотре ремейка под названием «Иван Васильевич меняет все» его хватило на семь минут, после чего он физически не смог продолжить смотреть.

Ранее российский режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров объяснил рекордные кассовые сборы фильма «Холоп 2» в кинотеатрах отсутствием конкурентов.