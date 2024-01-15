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12:57, 15 января 2024Культура

Кинокритик объяснил рекордные сборы «Холопа 2» отсутствием конкурентов

Критик Шнейдеров: кассовые сборы «Холопа 2» связаны с отсутствием конкурентов

Кадр: фильм «Холоп 2»

Российский режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров объяснил рекордные кассовые сборы фильма «Холоп 2» в кинотеатрах. Своим мнением он поделился в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

По мнению кинематографиста, высокий спрос зрителей на картину связан с тем, что у нее отсутствуют достойные конкуренты.

«В кинотеатрах сейчас идет два с половиной фильма, "Холоп-2" и "Бременские музыканты", смотреть больше нечего. Все остальные фильмы сняли, чтобы во всех кинотеатрах запустить эти две картины на все сеансы, так что их успех неудивителен. Такая политика кинотеатров — это своеобразный выстрел в голову. Приличного кино в прокате нет, поэтому такие сборы. "Холоп" — это продюсерская история. Выстрелил первый фильм, так зачем мучиться, изобретая что-то новое. Скорее всего, будет и третий», — отметил критик.

Премьера «Холопа 2» состоялась 1 января 2024 года. Общие сборы картины достигли 2,4 миллиарда рублей.

Ранее звезда «Холопа» актер Милош Бикович раскритиковал режиссерскую работу голливудской артистки Анджелины Джоли.

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      Анастасия Астахова
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