Милош Бикович раскритиковал режиссерскую работу Анджелины Джоли

Бикович выступил с критикой в адрес срежиссированного Джоли фильма

Сербский и российский актер Милош Бикович раскритиковал режиссерскую работу голливудской артистки Анджелины Джоли. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Вокруг ТВ».

Звезда фильма «Холоп» рассказал о своем отношении к картине «В краю крови и меда», которая была снята Джоли 12 лет назад. В основе сюжета проекта — отношения влюбленной пары в период боснийской войны в 90-е. Из-за военных действий мужчина и женщина разлучаются, однако позже вновь встречаются в качестве военнопленной и сербского солдата.

По мнению Биковича, фильм Джоли получился плохим, так как практически не имел связей с реальностью.

«То, что там показано, я думаю, что это далеко от правды. И не очень высокая художественная ценность, поэтому, если вы не пытались ее достичь и вы далеки от правды, в чем ценность этого фильма? В кино, мне кажется, не должно быть места для политического высказывания. То есть можно, но тогда понятно, что это кино быстро забудут», — поведал артист.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Холоп» Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала «Белый лотос».