17:19, 20 мая 2026

России спрогнозировали рост торговли с ключевым партнером

Аналитик Новикова: Торговля России и Китая может вырасти на 10-15 % в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам этого года товарооборот России и Китая может вырасти на 10-15 процентов в сравнении с показателем за 2025-й. Такой прогноз дала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Ее слова приводит РИА Новости.

Подобной динамике, пояснила аналитик, поспособствуют в том числе масштабные перебои в поставках ближневосточных энергоресурсов из-за перекрытия Ормузского пролива. До начала войны в Иране Китай сильно зависел от импорта ключевых видов топлива из этого региона.

Блокировка ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии, полагает эксперт, может привести к росту поставок российских энергоресурсов в Китай. Речь идет в том числе об угле, нефти и природном газе. К наращиванию товарооборота двух стран, отметила Новикова, также приведет продолжение сотрудничества в области атомной и зеленой энергетики.

Впрочем, ряд экспертов более скептично смотрят на перспективы торговли России с ключевым партнером. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот сократился почти на 7 процентов и составил около 228 миллиардов долларов. Аналитики связывали подобную динамику с усилением санкционного давления западных стран, проблемами с платежами и рисками попадания под вторичные ограничения китайских банков. На этом фоне в Минпромторге призывали в среднесрочной перспективе не ждать «столь яркой динамики», как в 2022-2024 годах.

