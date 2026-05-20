Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:21, 20 мая 2026Бывший СССР

В стране ЕАЭС назвали один шаг в отношении ЕС после нового пакета санкций

Айдарбеков: Киргизии необходимо вести переговоры с ЕС после санкций за реэкспорт
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МИД Киргизии / РИА Новости

Киргизии необходимо вести переговоры с Европейским союзом (ЕС) после санкций за реэкспорт в Россию. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал Чингиз Айдарбеков.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений включен и запрет экспорта станков с цифровым управлением.

«Дальше нам, я думаю, надо вести, безусловно, переговоры. Я думаю, это такой процесс который должен решаться в процессе переговоров», — заявил Айдарбеков. По его словам, по таким вопросам Бишкеку нужно проводить детальное обсуждение и вырабатывать аргументированный подход.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Киргизия имеет очень тесные экономические связи с Россией. «Что же касается санкций — мы их не признаем. Я вижу реалии. Мы вместе в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с киргизами и работаем в рамках этого союза и двухсторонних отношений», — добавил парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предупредила страны НАТО о последствиях запуска с их территории дронов ВСУ. Фон дер Ляйен сочла это угрозой

    Пчеловоды раскрыли причины гибели пчел в России

    Суд проверил законность заочного ареста Слепакова в России

    Песков назвал Зеленского главным препятствием мирного решения украинского конфликта

    Московский зоопарк решил спасти бегемотов наркобарона Эскобара

    Россиянка спустя 20 лет союза подала на развод и узнала правду о собственном браке

    Военкоры раскрыли подробности штурма Константиновки

    Картину известного художника продали с аукциона за рекордные 15,5 миллиарда рублей

    В стране ЕАЭС назвали один шаг в отношении ЕС после нового пакета санкций

    России спрогнозировали рост торговли с ключевым партнером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok