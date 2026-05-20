В стране ЕАЭС назвали один шаг в отношении ЕС после нового пакета санкций

Айдарбеков: Киргизии необходимо вести переговоры с ЕС после санкций за реэкспорт

Киргизии необходимо вести переговоры с Европейским союзом (ЕС) после санкций за реэкспорт в Россию. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал Чингиз Айдарбеков.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений включен и запрет экспорта станков с цифровым управлением.

«Дальше нам, я думаю, надо вести, безусловно, переговоры. Я думаю, это такой процесс который должен решаться в процессе переговоров», — заявил Айдарбеков. По его словам, по таким вопросам Бишкеку нужно проводить детальное обсуждение и вырабатывать аргументированный подход.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Киргизия имеет очень тесные экономические связи с Россией. «Что же касается санкций — мы их не признаем. Я вижу реалии. Мы вместе в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с киргизами и работаем в рамках этого союза и двухсторонних отношений», — добавил парламентарий.