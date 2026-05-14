18:29, 14 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России рассказали о взаимоотношениях с Киргизией

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Киргизия имеет очень тесные экономические связи с Россией, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«С киргизами как раз у нас очень хорошие и тесные взаимоотношения. Это единственная страна, которой сейчас европейцы объявили какие-то санкции за якобы какие-то прегрешения. Ну, во-первых, прегрешений нет, потому что греха нет, потому что сами санкции незаконны. С другой стороны и жалко, что приходится этому премьеру отчитываться там за это», — сказал Калашников.

Депутат выразил надежду на то, что отношения России и Киргизии со временем будут только расширяться.

«Что же касается санкций — мы их не признаем. Я вижу реалии. Мы вместе в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с киргизами и работаем в рамках этого союза и двухсторонних отношений», — подчеркнул Калашников.

Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев ранее заявил, что страна не находится под международными санкциями. Он напомнил, что Киргизия была готова оплатить работу одной из четырех крупнейших аудиторских компаний мира, чтобы ее специалисты приехали и проверили, соблюдают ли киргизские банки санкции, наложенные на Россию. Премьер также подчеркнул, что Киргизия находится в теплых отношениях с Россией.

В начале мая первый заместитель председателя кабмина Киргизии Данияр Амангельдиев предположил, что США и Великобритания снимут санкции с «Керемет Банка», который попал под рестрикции без весомых причин.

