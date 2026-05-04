Банку одной из союзных России стран предсказали снятие санкций США

Banks: Керемет Банк могут вывести из-под санкций США и Британии

Не исключено, что США и Великобритания снимут санкции с «Керемет Банка». Об этом заявил первый заместитель председателя кабмина Киргизии Данияр Амангельдиев. Его процитировало Banks.kg.

По его словам, республика продолжает диалог по вопросам санкций и разработала соответствующую дорожную карту. Киргизские чиновники посетили Вашингтон, Лондон и Брюссель, где услышали от европейских и американских коллег рассуждения о том, что, возможно, «Керемет Банк» был включен в санкционный список без весомых причин.

Кроме того, Амангельдиев упомянул о 20-м пакете санкций Евросоюза против России и о том, что новые рестрикции коснутся и Киргизии.

В январе 2025 года Минфин США обвинил «Керемет Банк» в том, что тот координировал свои действия с российскими властями и кредитными организациями, чтобы помочь им обойти ограничения, наложенные Соединенными Штатами. В итоге киргизский банк попал в санкционный список США, но попытался обжаловать это решение.

В конце февраля 2026 года стало известно, что власти Европейского союза хотят внести «Керемет Банк» в 20-й пакет антироссийских санкций.