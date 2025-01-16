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12:22, 16 января 2025Экономика

Попавший под санкции банк из Киргизии обжалует решение Минфина США

Киргизский Керемет Банк обжалует в OFAC введенные против него санкции
Дмитрий Воронин

Фото: Jose Luis Magana / AP

Включенный Управлением по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США в санкционный список киргизский Керемет Банк решил обжаловать попадание под ограничения. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«Мы открыты к диалогу и готовы сотрудничать с регулирующими органами, включая международных аудиторов», — указано в нем. В банке также подчеркнули, что его работу ведут «в строгом соответствии с национальным законодательством и международным правом, придерживаясь принципов прозрачности и ответственности» и пообещали оповещать партнеров и клиентов по мере появления новой информации.

«Керемет Банк продолжает функционировать в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами и партнерами», — заверили авторы сообщения.

Ранее в Минфине США заявили, что Керемет Банк, объявивший прошлым летом об остановке денежных переводов в РФ, с того же 2024 года координировал свои действия с российскими представителями с целью обхода санкций, а контрольный пакет его акций был продан фирме, «тесно связанной с российским олигархом, имеющим связи с российским правительством».

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