Второй крупный киргизский банк объявил об остановке переводов в Россию

Киргизский «Керемет Банк» вслед за MBank заявил об остановке переводов в Россию

Крупный киргизский банк «Керемет Банк» объявил об остановке денежных переводов через мобильные приложения ряда российских банков и оператора национальной платежной системы России АО «НСПК» в обоих направлениях. Соответствующая информация опубликована на сайте банка.

Накануне аналогичное объявление сделал другой крупный киргизский банк MBank. Причины такого решения в обоих случаях не указаны, однако судя по спискам российских банков и организаций, работа с которыми остановлена на неопределенный срок, речь идет о санкциях США.

В «Керемет Банке» напомнили, что клиентам банка доступны переводы по международным системам денежных переводов Золотая корона, Астрасенд, Western Union, Юнистрим и Ria.

Проблемы с переводами в киргизском направлении начали возникать после 12 июня, когда под американские санкции попали Мосбиржа и входящие в одну группу с ней Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).