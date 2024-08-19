Крупный банк Киргизии перестал переводить деньги через российские банки

MBank: переводы через российские банки временно приостановлены

Один из крупных банков Киргизии — MBank проинформировал, что с 16 августа денежные переводы через российские банки приостановлены на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что переводы будут идти через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам.

Ранее MBank был одним из тех банков, которые остановили работу с российскими системами денежных переводов после введения санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра. Тогда эти ограничения объяснили волатильностью курса российской валюты и возможностью резких колебаний валютного рынка.