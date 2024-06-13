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16:12, 13 июня 2024Экономика

Банки Киргизии остановили денежные переводы из России и в нее

«Интерфакс»: ряд банков Киргизии остановил работы с денежными переводами из РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ряд киргизских банков остановили работу с российскими системами денежных переводов на фоне санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Об этом со ссылкой на финансовые организации сообщает «Интерфакс».

В результате стали недоступны денежные переводы из России в Киргизию и в обратном направлении. Когда работа возобновится, в банках сказать не смогли.

В Mbank объяснили ограничения на пополнение, переводы и конвертацию рубля волатильностью курса российской валюты и возможностью резких колебаний валютного рынка. При этом там подчеркнули, что все средства клиентов на рублевых счетах находятся в полной сохранности.

Также о недоступности переводов сообщили в банке «Компаньон», РСК Банке, Кыргызско-Швейцарском банке (КСБ), а в Кыргызском инвестиционно-кредитном банке (KICB) объяснили, что средства в рублях можно провести в банки, которые не находятся под санкциями. В банке «Бай-Тушум» отключение конвертации объяснили падением курса рубля.

Тем не менее в Капитал банке, Халык банке и Банке Азии ответили, что ограничений по операциям с рублями нет, все они проводятся в соответствии с установленными лимитами системы денежных переводов.

Санкции США, введенные 12 июня, привели к остановке торгов долларами, евро и гонконгскими долларами на Мосбирже, а также инструментами, которые используют эти валюты.

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      Платон Щукин
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